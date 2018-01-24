Минэкономразвития разработало поправки процедуры синхронизации госрегистрации юрлиц и ИП, предусмотренной Федеральным законом 08.08.2001 № 129-ФЗ с регистрацией таких лиц по их желанию на портале Бизнес-навигатора МСП.

Поправки предусмотрены в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 25.1 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сообщает «Современный предприниматель» .

В заявлении о госрегистрации заявитель сможет указать, что выражает согласие на передачу в Корпорацию МСП данных для регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП, а регистрирующий орган в случае такого согласия направит данные в Корпорацию МСП. Состав данных определит Правительство РФ.

Также вводится понятие «информационно-аналитическая система поддержки субъектов МСП» в целях легального определения статуса Портала Бизнес-навигатора МСП.