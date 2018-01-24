ВТБ в ближайшее время увеличит капитал дочернего банка в Азербайджане. Об этом глава российского банка Андрей Костин рассказал на состоявшейся 23 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как уточняется в сегодняшнем сообщении ВТБ, капитал банка ВТБ (Азербайджан) будет увеличен на сумму 265 млн манатов в I квартале этого года. Исходя из текущей стоимости азербайджанской валюты это около 155,9 млн долларов (1 доллар — 1,7001 маната по официальному курсу ЦБ Азербайджана на 24 января).

По данным на сайте азербайджанского ВТБ, в настоящий момент его уставный капитал составляет 50,815 млн манатов. Общее количество акций банка — 254,075 млн штук с номинальной стоимостью 0,2 маната каждая.

Российский ВТБ является практически единоличным собственником одноименного азербайджанского банка. На сайте последнего структура собственности еще не обновлена: владельцем 51% акций значится российский ВТБ, пакета в 48,9999% — ВТБ 24. Но напомним, что в начале текущего года ВТБ 24 был присоединен к ВТБ. Еще 0,0001% акций азербайджанского ВТБ — у физического лица.

В релизе ВТБ говорится, что на встрече Костина с Алиевым также обсуждались вопросы привлечения инвестиций в экономику Азербайджана, в частности участие ВТБ в организации заимствований страны на международных финансовых рынках.



В свою очередь, в сообщении азербайджанского ВТБ отмечается, что «президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение расширением сотрудничества с банком ВТБ, подчеркнул, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана является одним из активных акционеров банка ВТБ. Он сказал, что азербайджанская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с банком ВТБ, и выразил уверенность в том, что это сотрудничество внесет вклад в расширение деятельности частного сектора в стране».