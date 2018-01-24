Предправления Почта Банка Дмитрий Руденко под конец прошлого года стал его акционером. Он купил две акции Почта Банка у группы ВТБ, которой принадлежало до этого 50% плюс одна акция. Теперь ВТБ и Почта России владеют банком на паритетной основе — у них по 50% минус одной акции. Акционеры договорились о такой схеме владения по итогам двух лет работы, сказал Руденко в интервью «Ведомостям» .



Он сказал, что будет представлять сторону Почта Банка среди его акционеров. За сколько он купил две акции, Руденко не раскрыл. Никаких дополнительных договоров и условий в сделке нет, Руденко будет самостоятелен при голосовании, сообщил представитель Почта Банка.

Когда в 2015—2016 годах создавался Почта Банк, стороны не говорили о том, что ВТБ через какой-то срок утратит контроль над ним.

«Мы просили и получили формально контрольный пакет, для нас важно консолидировать нашу деятельность банковскую в рамках группы. Мы договорились, что по всем основным вопросам мы абсолютно равные партнеры и все ключевые задачи решаем совместно», — сказал осенью 2015 года президент ВТБ Андрей Костин. На вопрос о причинах отказа ВТБ от контроля его представитель заявил, что акционеры договорились о паритетном владении, а представитель Почты России лишь напомнил, что доля «Почты» осталась прежней.

Обсуждалась идея о том, что в дальнейшем ВТБ может передать свою долю в Почта Банке кому-то другому, говорят человек, знакомый с топ-менеджерами обоих акционеров, и госбанкир и один из федеральных чиновников. Но представитель ВТБ уверяет, что группа не планирует выходить из капитала Почта Банка.

После передачи акций Руденко у Почты России появится больше возможностей влиять на принятие решений, чем если бы у ВТБ оставался контроль, считает партнер ФБК Александр Ермоленко. Это компромиссное решение, объясняет он: с одной стороны, миноритарий, выкупивший две акции, — это «человек ВТБ», а с другой стороны, для Почты России это лучше, чем если бы контроль был целиком у группы. «На мой взгляд, паритетное владение банком обоснованно: хоть ВТБ и знает тонкости банковского бизнеса, инфраструктура принадлежит «Почте», и трудно сказать, чей вклад здесь больший», — продолжает он.

Руденко может влиять на принятие решений, но только в тех ситуациях, когда акционеры не могут договориться, указывает Ермоленко, возможно, для этого и появился такой миноритарий. «И с этой точки зрения не имеет значения, чью сторону он примет, поскольку для компании порой не важно — идти вправо или влево, главное — идти», — заключил он.

Сотрудник одной из банковских ассоциаций полагает, что, возможно, у ВТБ была необходимость избавиться от контроля из-за грядущих санкций: так называемый кремлевский доклад Минфин США планирует представить конгрессу к 29 января.