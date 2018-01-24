Суммы штрафов составили от $10 000 до $100 000.
Правительство Южной Кореи оштрафовало за низкий уровень безопасности крупные криптовалютные биржи, в числе которых − Upbit, Korbit, Coinplug и Coinone, а также еще две торговые площадки.
Аналитик Джозеф Янг, со ссылкой на агентство Yonhap, высказал мнение, что правительство и в самом деле начинает регулировать рынок, сообщает Coinfox.
Напомним, с 30 января в Южной Корее будет запрещена анонимная торговля криптовалютами, а иностранные граждане больше не смогут открывать депозиты на корейских биржах.
Кроме того, по сообщению Bitcoin.com, появилась информация, что корейские эмитенты начали добровольно блокировать платежи на зарубежные криптовалютные биржи. Об этом агентству Yonhap рассказал неназванный представитель Кредитно-финансовой ассоциации Южной Кореи, в которую входят 68 компаний, в том числе – 8 эмитентов кредитных карт: BC Card, Hyundai Card, KB Kookmin Card, KEB Hana Card, Lotte Card, Samsung Card, Shinhan Card и Woori Card. К настоящему моменту, заблокированы около 20 иностранных криптовалютных бирж.
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