Правительство Южной Кореи оштрафовало за низкий уровень безопасности крупные криптовалютные биржи, в числе которых − Upbit, Korbit, Coinplug и Coinone, а также еще две торговые площадки.

Аналитик Джозеф Янг, со ссылкой на агентство Yonhap, высказал мнение, что правительство и в самом деле начинает регулировать рынок, сообщает Coinfox .

Напомним, с 30 января в Южной Корее будет запрещена анонимная торговля криптовалютами, а иностранные граждане больше не смогут открывать депозиты на корейских биржах.

Кроме того, по сообщению Bitcoin.com , появилась информация, что корейские эмитенты начали добровольно блокировать платежи на зарубежные криптовалютные биржи. Об этом агентству Yonhap рассказал неназванный представитель Кредитно-финансовой ассоциации Южной Кореи, в которую входят 68 компаний, в том числе – 8 эмитентов кредитных карт: BC Card, Hyundai Card, KB Kookmin Card, KEB Hana Card, Lotte Card, Samsung Card, Shinhan Card и Woori Card. К настоящему моменту, заблокированы около 20 иностранных криптовалютных бирж.