В 2018 году число форков основной сети биткоина может возрасти до 50.

Как сообщает ForkLog со ссылкой на заявление директора по финтех-стратегии компании Autonomous Research Лекса Соколина, причины запуска форков бывают разными: от стремления усовершенствовать оригинальный биткоин до желания заработать.

«Уверен, что большая часть форков являются не честными попытками внести вклад в экосистему блокчейна, а просто мутантами, поддержку которым оказывают инвесторы, ослепленные ростом их цены», - прокомментировал главный исполнительный директор фирмы Coinomi Джордж Кимионис, добавив, что в будущем форки могут отодвинуть на второй план первичные размещения монет (ICO), поскольку их проще организовывать.