Клиенты «Сбербанк Онлайн» столкнулись с затруднениями при попытке воспользоваться web-версией сервиса. Об этом говорится в сообщении Сбербанка , поступившем в РБК .

По информации банка, сбой наблюдался в течение часа. «В настоящий момент проблема устранена, системы банка работают в штатном режиме. Приносим клиентам свои извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении.

Как сообщает корреспондент РБК, автоответчик в разделе интернет-банка в это время рекомендовал клиентам обратиться за услугой позже или воспользоваться мобильным приложением. Операторы кол-центра также предупреждали о возможных сбоях и давали аналогичные рекомендации.