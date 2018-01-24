Полиция задержала в Москве подозреваемого в мошенничестве при продаже майнингового оборудования. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В ОМВД России по Даниловскому району города Москвы поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшего, в сети Интернет он нашел объявление о продаже майнингового оборудования. Связавшись с продавцом и обсудив условия сделки, заявитель приехал в офис, расположенный на Серпуховском валу. Там он передал предоплату в размере 100% стоимости оборудования, заключив договор купли-продажи, в соответствии с которым товар должен был быть доставлен ему в течение двух недель», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По прошествии указанного срока потерпевший оборудование не получил, телефон продавца оказался отключен, офис закрыт.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району один из подозреваемых был задержан. Установлена причастность 30-летнего жителя столицы к аналогичному противоправному деянию. Общая сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей», — уточнила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание возможных сообщников задержанного, а также на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.