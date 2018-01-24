Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного финансирования.

«Система предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства будет расширена за счет предоставления АО «Корпорация МСП» права докапитализировать региональные гарантийные организации. Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм для заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 5 млн рублей», - говорится на сайте правительства .

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность и прозрачность деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовой.