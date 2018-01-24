Альфа-Банк запустил пилотный проект, в рамках которого в мобильных приложениях выездных менеджеров по работе с премиальными клиентами владельцами пакета услуг «Максимум+» используется технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанная компанией Smart Engines. Работы по интеграции библиотек распознавания в мобильное приложение выполнили ИТ-специалисты банка.



Мобильное приложение Альфа-Банка предназначено для обслуживания премиальных клиентов банка вне отделений, которое включает услуги по оформлению заявлений на получение различных банковских продуктов. До внедрения технологий автоматического распознавания ввод данных из документов осуществлялся вручную.



В настоящее время в приложении Альфа-Банка на базе технологий Smart Engines реализовано распознавание первого разворота паспорта гражданина РФ. Для того чтобы менеджеру банка внести информацию о клиенте ему достаточно навести камеру смартфона на документ на несколько секунд. За это время Smart IDReader распознает все нужные данные и они автоматически будут внесены в соответствующие поля заполняемой формы приложения.



Smart IDReader умеет распознавать документы в видеопотоке на самом устройстве без передачи изображений на обработку во внешние информационные системы. Технология не предъявляет высоких требований к вычислительным ресурсам и оптимизирована для работы даже на смартфонах с видеокамерами с низким разрешением.



Приложение Альфа-Банка, оснащенное функцией распознавания документов, рассчитано на работу на мобильных устройствах с ОС, начиная с iOS 7 и Android 4.0.



«Альфа-Банк всегда одним из первых внедряет инновационные сервисы, чтобы обслуживание клиента было удобным, быстрым и безопасным, ведь в наше время главная ценность – время. Использование решений Smart Engines в мобильных приложениях интересно нам как с точки зрения реализации нового пользовательского опыта, так и для повышения качества работы с данными. В банке ведется работа по внедрению сервиса для всех клиентов», - комментирует Алексей Ермаков, директор по развитию премиального сегмента розничного бизнеса Альфа-Банка.