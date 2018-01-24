Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по кредиту «Бизнес-рост». Кредитный продукт стал доступнее для собственников малого бизнеса: теперь получить финансирование могут предприятия, работающие на рынке от 1-го года[1]. Также банк увеличил срок кредита до 2-х лет, ранее заемные средства предоставлялись только на 12 месяцев.

«Бизнес-рост» — это беззалоговый экспресс-кредит, решение по которому принимается всего за 48 часов. Максимальная сумма финансирования достигает 1 млн рублей. Годовая процентная ставка – от 19%. Действующие клиенты УБРиР могут подать заявку на кредит через интернет-банк[2], новые клиенты — на сайте банка, или же обратиться в ближайшее отделение банка, которое обслуживает юридические лица.

Экспресс-кредит «Бизнес-рост» оформляется без залога и поэтому стал очень популярен среди предпринимателей. На рынке кредитных продуктов беззалоговые кредиты банки чаще всего выдают только своим действующим клиентам. Однако УБРиР доверяет предпринимателям и поддерживает их инициативы по развитию бизнеса вне зависимости от опыта сотрудничества с банком.

За 2017 год собственники малого бизнеса направили в банк несколько сотен заявок на общую сумму 2,5 млрд рублей. 70% от общего количества заявок приходится именно на новых клиентов.

Наиболее часто за экспресс-кредитом «Бизнес-рост» обращаются предприниматели из сферы услуг (32%), а также оптовой и розничной торговли (по 24%).