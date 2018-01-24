В 2017 году таможенными органами было принято около 3,5 тысяч электронных банковских гарантий на сумму более 21,9 млрд рублей. По итогам прошедшего года электронные банковские гарантии выдавались 23 кредитными организациями.

Возможность обеспечения уплаты таможенных платежей электронной банковской гарантией была реализована в апреле 2017 года благодаря расширению информационного обмена между ФТС России и кредитными организациями. Таким образом, сократился срок приема банковской гарантии. Участники ВЭД смогли получать информацию о приеме либо об отказе в приеме банковской гарантии в течение часа в «Личном кабинете участника ВЭД».

Также, с сентября до конца прошлого года таможенные органы оформили электронные таможенные расписки, подтверждающие принятие обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, на сумму более 50 млрд рублей, говорится в сообщении ФТС России.