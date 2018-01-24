Арбитражный суд РТ признал недействительными сделки Татфондбанка с двумя компаниями на общую сумму 36,6 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , ссылаясь на пресс-службу конкурсного управляющего банка-банкрота — Агентства по страхованию вкладов, ОАО «Аромат» списало со счетов ТФБ 30,3 млн рублей, ООО «Время» — 6,3 млн рублей. Списания произошли в 13−14 декабря, при этом 15 декабря 2016 года в банке ввели мораторий на удовлетворение требований кредиторов.