Сбербанк России поддерживает инициативу по созданию глобального центра по кибербезопасности под эгидой Всемирного экономического форума. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Глобальный центр по кибербезопасности является ключевой вехой развития Cybercrime project — обширной инициативы ВЭФ по кибербезопасности. С момента создания данной инициативы Сбербанк принимал активное участие в ее деятельности, и стратегическое партнерство с глобальным центром стало серьезным шагом вперед в укреплении позиций банка как активного борца с международной киберпреступностью.

«Мы надеемся, что центр возьмет на себя роль уникальной платформы по взаимодействию государственного и частного секторов, развитие которой будет происходить по трем ключевым направлениям. Эти направления — установление взаимовыгодного сотрудничества между государственными и частными корпорациями, формирование необходимых условий для организации постоянного обмена информацией и создание надежного исследовательского центра, осуществляющего независимую оценку и анализ текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене», — отметил Кузнецов.

Официальное открытие центра состоится в Давосе 25 января.