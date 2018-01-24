Республиканский фонд поддержки принял почти 900 заявлений на выплаты, которые удовлетворяют условиям первого этапа поддержки юрлиц, которые состоят в третьей очереди реестра требований кредиторов ТФБ и ИнтехБанка.

Общая сумма требований по этим заявлениям составляет 120 млн рублей, сообщает TatCenter , ссылаясь на пресс-службу РФП.

На рассмотрении в АСВ находятся запросы на получение выписок из реестра требований кредиторов в отношении порядка 400 юрлиц на общую сумму 50 млн рублей.

Всего РФП заключил 290 соглашений об уступке требований на 40 млн рублей, в том числе 94 соглашения на 12 млн рублей, которые сейчас находятся на рассмотрении в АСВ.