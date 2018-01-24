Часть бизнеса ВТБ в области гособоронзаказа может перейти Промсвязьбанку, сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.



«Мы оцениваем это решение положительно. Основные контракты, особенно с предприятиями, которые входят в так называемый SDN-список, они должны будут перейти туда, но насколько это будет принудительным, сказать трудно. Мы никаких жестких вводных от правительства не получали», — сказал Костин, комментируя создание банка, который займется кредитованием оборонного комплекса страны.

«Сам банк до конца не сформирован, но как только они определятся, мы будем взаимодействовать, и какая-то часть бизнеса уйдет от нас», — отметил он.