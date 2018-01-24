Банк «Кубань Кредит» продолжает увеличивать объемы ипотечного кредитования в регионах присутствия.

По состоянию на 1 января 2018 года ипотечный кредитный портфель составляет 8 млрд рублей, тем самым показывает прирост с начала года 38,3% или 2,2 млрд рублей. При этом более 92% выданных в 2017 году ипотечных кредитов – это заемные средства, предоставленные по программе «Новостройка от партнеров» (в том числе «Квартира для пенсионера»).

В рамках данной программы КБ «Кубань Кредит» ООО предлагает клиентам конкурентоспособные процентные ставки и актуальный для южного региона банковский продукт «Ипотека без первоначального взноса».

За 12 месяцев 2017 года Банк выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 3,8 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.