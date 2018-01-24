Оператор электронных платежей Stripe полностью прекратит поддержку биткоина как метода оплаты, так как крупнейшая криптовалюта становится менее популярна среди клиентов и компаний, пользующихся услугами компании.

Как говорится в сообщении Stripe, наблюдается спад интереса к биткоин-транзакциям среди наших клиентом. В то же время прибыль компаний, принимающих биткоин через Stripe, также резко снизилась. Остается все меньше и меньше случаев, когда использование биткоина действительно имеет смысл.

«Начиная с сегодняшнего дня поддержка платежей в биткоин снижается. В течение следующих трех месяцев мы будем работать с пользователями, чтобы обеспечить плавный переход, прежде чем перестанем обрабатывать сделки до 23 апреля 2018 года», - сообщает компания.