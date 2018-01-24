Московская полиция объявила в федеральный розыск бывшего банковского топ-менеджера. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве объявлен в федеральный розыск обвиняемый в мошенничестве бывший председатель правления одного из кредитно-финансовых учреждений, осуществлявший трудовую деятельность в банке в период с 2012 по 2014 год», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как сообщало МВД ранее, фигуранты уголовного дела организовали заключение договора купли-продажи закладных между банком и брокером по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния обвиняемые перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.

Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.

Один из бывших руководителей финансового учреждения был объявлен в международный розыск и в текущем месяце задержан правоохранительными органами Монако.

Также следствием была установлена причастность к указанной противоправной деятельности еще одного бывшего председателя правления банка, осуществлявшего руководство в период с 2012 по 2014 год. В настоящее время мужчина объявлен в федеральный розыск, в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), говорится в релизе МВД.

Согласно данным СМИ, по вышеописанному уголовному делу в Монако на днях был задержан бывший глава Инвестторгбанка Владимир Гудков.

По информации на сайте Инвестторгбанка, с конца октября 2012 года по конец апреля 2014-го должность его предправления занимал Виталий Глевич. В общей сложности он проработал в банке порядка 20 лет — с 1996 по 2015 год .



В 2015 году в Инвестторгбанке была запущена процедура финансового оздоровления. В настоящий момент кредитная организация принадлежит своему санатору — Транскапиталбанку.