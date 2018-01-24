Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает, что странам, в том числе России и США, нужно объединиться в борьбе с криминальной деятельностью хакеров. Такое мнение министр высказал в рамках делового завтрака ВТБ в Давосе.



«Я бы рекомендовал попытаться расследовать криминальную деятельность хакеров. Это сложно, но должна быть международная работа по борьбе с такими атаками», — сказал Никифоров.

«Нам необходимо разработать сотрудничество (в сфере кибербезопасности) между разными странами, включая США», — добавил он.

Вычислить хакеров непросто, указал Никифоров, это не всегда страновой вопрос.

При этом министр отметил, что именно президент США Дональд Трамп порекомендовал использовать «общую силу» для решения вопросов кибербезопасности, в это же время начала развиваться «легенда о российских хакерах».

Никифоров также высказался за создание женевской цифровой конвенции. Он сообщил, что черновой вариант такого документа в РФ уже подготовили.