Премьер-министр Якутии Евгений Чекин избран председателем наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка. Соответствующее решение было принято на заседании 22 января, сообщается на сайте банка в среду, 24 января.

Как уточняют в кредитной организации, поручение Чекину возглавить ее набсовет дал руководитель Якутии Егор Борисов по итогам встречи с первым заместителем председателя ЦБ РФ Дмитрием Тулиным в августе прошлого года. В Алмазэргиэнбанке уверены, что избрание Чекина председателем его набсовета «будет способствовать дальнейшему развитию финансового учреждения, выполнению стратегических задач, поставленных основным акционером — правительством республики».



На заседании наблюдательного совета также был определен состав комитетов по аудиту и рискам; по кадрам и вознаграждениям; по стратегическому развитию и корпоративному управлению. Кроме того, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу внесения изменений в устав банка.