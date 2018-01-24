Глава ВТБ Андрей Костин на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал банки и правительства объединять усилия по борьбе с киберугрозами. Причем, по его словам, роль России в этом вопросе очень важна.

«Российские хакеры — лучшие в мире», — пояснил Костин. С преступниками такого уровня необходимо бороться сообща всем миром.

Он призвал к кооперации как на уровне правительств, так и на уровне бизнеса. Причем особенно актуальна проблема хакерских атак, по словам Костина, для банков. Так как в кредитных организациях концентрируется намного больше денег, чем в других компаниях, они в три раза чаще подвергаются хакерским атакам по сравнению с другими бизнесами.

Глава ВТБ также отметил, что с развитием технологий банки вынуждены все больше и больше средств тратить на кибербезопасность, так как риски постоянно растут.