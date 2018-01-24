Глава группы ВТБ Андрей Костин предложил принять аналог Женевской конвенции по поведению в киберпространстве.

«Я считаю, абсолютно необходимо принять что-то вроде Женевской конвенции, определяющей, что нам следует сделать, чего делать не стоит, своего рода кодекс поведения в киберпространстве. И это абсолютно необходимо — уровень риска очень высок, и реализация киберугроз может очень быстро привести к возникновению кризисов в финсекторе, которые нанесут сокрушительный удар по глобальной экономике», — сказал Костин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В частности, он предложил прописать в таком документе, как определять «авторов» кибератак, чтобы различать обычных хакеров и аффилированных с государствами и принимать по отношению к ним разные меры воздействия. Глава ВТБ напомнил о последней встрече президентов России и США, на которой планировалось обсуждение сотрудничества двух стран в этой сфере, и выразил сожаление, что переговорный процесс по данному вопросу не получил никакого продолжения.

При этом Костин добавил, что новые технологии усложняют жизнь и ему лично. «Тема новых технологий мне совершенно не нравится. Они портят мне жизнь — я не могу заняться интересными для меня вещами, они вмешиваются в личную жизнь, не дают отдохнуть нормально во время отпуска. Когда я впервые приехал в Давос в 1996 году, в России было меньше 100 мобильных телефонов. Теперь их больше 260 миллионов. И когда я сейчас включаю сотовый после сессий — тут же начинаются десятки звонков — с работы, из дома», — сказал Костин.



При этом глава ВТБ признал, что банки, вероятно, смогут получить от внедрения новых технологий больше выгоды, чем компании других отраслей, но при условии, что наладят эффективную работу по борьбе с киберпреступлениями. Кредитные организации в 300 раз чаще подвергаются кибератакам, чем предприятия других сфер бизнеса, и тратят на борьбу с ними в три раза больше средств. Однако этого мало — необходимо усиливать международное сотрудничество в этой сфере, указал он.