Биткоин не имеет большого будущего и является фейковой валютой, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg TV в Давосе.



«Биткоин? Это фейковая валюта, честно говоря. Я думаю, правительство не может исключать, что это растущий рынок денег, которые напечатаны кем-то, кроме правительства. Это достаточно необычно. Думаю, что у биткоина нет большого будущего», — сказал Костин.

Кроме того, он признался, что не занимается майнингом криптовалют.