К Samsung Pay можно привязать любые действующие карты «Хоум Кредита».
Клиенты Хоум Кредит Банка получили возможность пользоваться мобильным платежным сервисом Samsung Pay. Он работает везде, где можно оплатить покупку обычной банковской картой бесконтактно или по магнитной полосе, указывают в банке.
К Samsung Pay можно привязать любые действующие карты «Хоум Кредита» (кредитные, дебетовые, виртуальные, карты моментальной выдачи). Карты сохранят все свои функции и будут работать так же, как обычные пластиковые карты. Например, при оплате картами с программой лояльности «Польза» через Samsung Pay клиенты по-прежнему будут получать cash back баллами за любую покупку.
Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что, помимо технологии бесконтактной оплаты — NFC (Near Field Communication), он поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Поэтому оплачивать покупки через Samsung Pay можно не только по бесконтактной технологии, но и по магнитной полосе, поясняют в банке.
На данный момент Samsung Pay поддерживается на устройствах Samsung Galaxy и Gear. Подробнее о совместимых устройствах и Samsung Pay клиентам «Хоум Кредита» предлагается узнать на сайте Samsung Pay и на сайте самого банка.
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