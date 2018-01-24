Клиенты Хоум Кредит Банка получили возможность пользоваться мобильным платежным сервисом Samsung Pay. Он работает везде, где можно оплатить покупку обычной банковской картой бесконтактно или по магнитной полосе, указывают в банке.

К Samsung Pay можно привязать любые действующие карты «Хоум Кредита» (кредитные, дебетовые, виртуальные, карты моментальной выдачи). Карты сохранят все свои функции и будут работать так же, как обычные пластиковые карты. Например, при оплате картами с программой лояльности «Польза» через Samsung Pay клиенты по-прежнему будут получать cash back баллами за любую покупку.

Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что, помимо технологии бесконтактной оплаты — NFC (Near Field Communication), он поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Поэтому оплачивать покупки через Samsung Pay можно не только по бесконтактной технологии, но и по магнитной полосе, поясняют в банке.



На данный момент Samsung Pay поддерживается на устройствах Samsung Galaxy и Gear. Подробнее о совместимых устройствах и Samsung Pay клиентам «Хоум Кредита» предлагается узнать на сайте Samsung Pay и на сайте самого банка.