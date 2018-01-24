За год количество атак на каждое ICO (первичное размещение криптовалюты) выросло в десять раз. В качестве инструментария мошенники все чаще используют модифицированные трояны, которые ранее применялись для хищений в банках. Таковы данные исследования международной компании по предотвращению кибератак Group-IB. По данным аналитиков, каждое ICO атакуют в среднем около 100 раз в течение месяца.

Среди часто применяемых методов хакерских атак на ICO — фишинг, дефейс (deface — подмена сайта во время ICO), DDoS и атаки с целью компрометации секретных ключей и получения контроля над счетами.

«В большинстве случаев во время ICO проекты сталкиваются с фишингом, дефейсами сайтов, компрометацией аккаунтов администраторов (Slack, Telegram), а также с уязвимостями в собственных смарт-контрактах. По-прежнему опасными остаются и DDoS-атаки, которые, как правило, используются в комбинации с фишинговыми сайтами. Недоступность основной площадки проекта позволяет перенаправить инвесторов на поддельные сайты. Кроме этого, известны случаи вымогательства за прекращение атаки. Большинство проектов неправильно конфигурирует анти-DDoS защиту. При этом DDoS атакам подвергается практически каждый проект, выходящий на ICO», — отметил директор по работе с частными клиентами Group-IB Руслан Юсуфов.

По мнению экспертов, в 2018 году количество и частота атак на криптовалютные проекты (биржи, кошельки, обменники, фонды) будет расти. Рост курсов криптовалют привлекает в этот сегмент все большее число злоумышленников. В Group-IB считают, что мошеннические фишинг-схемы будут усложняться, как будут развиваться и социальные векторы атак.