Анонимность электронных платежей на сумму до 15 тыс. рублей может быть сохранена. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя разрабатываемый законопроект об ограничении анонимных электронных платежей.

Как сообщила ранее газета «Коммерсант», правительство намерено ограничить анонимные электронные платежи, и соответствующие поправки в законодательство уже разрабатываются. Издание отмечает, что россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета.

«Есть вопросы, связанные с малыми платежами, — скажем, билеты в кино. Все-таки когда речь идет о взятках или финансировании каких-то недобросовестных операций, это суммы, превышающие, например, 15 тысяч рублей. То есть вполне возможно, что платежи до 15 тысяч рублей мы оставим анонимными», — сказал Аксаков.