Goldman Sachs утверждает, что биткоин - это пузырь, который по своим масштабам превосходит пузырь доткомов и знаменитую тюльпановую лихорадку в Голландии.

Финансовые эксперты проанализировали рост курса биткоина и Ethereum, а также цены на акции компаний, публично заявивших о внедрении технологии блокчейн в свои бизнес-процессы, сообщают СМИ.

«Мы считаем концепцию цифровой валюты на основе технологии блокчейн жизнеспособной, учитывая потенциальные преимущества: уменьшение транзакционных комиссий, снижение уровня коррупции за счет отслеживаемости всех переводов, гарантированное право собственности и простота в использовании в глобальном контексте. Однако биткоин не обеспечивает ни одну из этих выгод», — говорится в отчете.

Одной биткоин транзакции может потребоваться до 10 дней для обработки, а стоимость одного биткоина варьируется в зависимости от того, по курсу какого обменника пользователь проводит транзакцию. Авторы добавляют, что разница в цене на биткоин между различными биржами в конце прошлого года превышала 4000 долларов.

В докладе упоминается и еще одна проблема - высокие транзакционные издержки.

Но эксперты убеждены, что криптовалютный «пузырь» ничем не угрожает мировой экономике. Пузырь «доткомов» составлял 101% от ВВП США, а рынок криптовалют — лишь 3,2%. На этом и основывается уверенность экспертов Goldman Sachs в полной защищенности финансовой системы от краха новой индустрии.