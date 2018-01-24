Ожидаем нейтрального открытия российского рынка вследствие нейтральной динамики торгов рубля на форекс и смешанной динамики азиатских фондовых рынков из-за укрепления японской йены. Рубль не продемонстрирует ослабление на фоне слабого снижения цены на нефть в 0,5% до $69,8 за барр. из-за роста запасов сырой нефти в США на 4,75 млн баррелей, согласно прогнозу API. Однако в пользу рубля продолжает играть налоговый период. Также в пользу общее ослабление доллара на форекс в результате ожидания трейдерами роста торгового дефицита США из-за протекционизма президентам Трампа, направленного против китайских производителей. Так, во вторник американская администрация ввела пошлины на импорт бытовой техники и солнечных батарей.

Возвращаясь к российскому рынку, отметим, что сегодня в Давосе пройдет российская сессия, в ходе которой выступят главы крупных ведущих компаний. На этом фоне российский рынок может получить дополнительную поддержку. Основная поддержка сейчас приходится на спекулятивный приток иностранной ликвидности, который поступает на рынок беспрерывно уже около 8 дней.