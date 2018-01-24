Одна из главных задач Внешэкономбанка ( ВЭБ ) — построение цифровой платформы экономики России будущего, ключевыми элементами которой будут прорывные технологии, заявил председатель ВЭБа Сергей Горьков в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.



«Россия сегодня не просто стремится к лидерству в блокчейн, она уже лидер. Наша задача как института развития, — построение цифровой платформы экономики России будущего, ключевыми элементами которой будут прорывные технологии. Для нас это блокчейн, квантовые и конвергентные технологии. Скорость их внедрения — ключевое условие сохранения лидирующих позиций России в построении цифровой экономики будущего. Крайне важно, что правительство России уже запустило программу «цифровая экономика», предусматривающую масштабную системную работу в важнейших отраслях», — подчеркнул он.



Горьков добавил, что для активного внедрения блокчейна, квантовых и конвергентных технологий ВЭБ создает в России три центра компетенций мирового уровня. Блокчейн-коммуна уже активно работает (в высокой степени готовности шесть проектов, прежде всего в области предоставления госуслуг — в том числе с Росреестром, Минздравом и АИЖК). Еще два центра — по квантовым и конвергентным технологиям — будут открыты в 2018 году.