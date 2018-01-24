На первом этапе в штат компании будут приняты порядка 30 человек. В 2018 году он вырастет до 70, что сделает новую структуру третьей по величине после региональных подразделений в Вологде и Брянске.

«Новосибирск — не только крупный российский город, но известный научный центр. Десятки вузов ежегодно выпускают большое количество хорошо подготовленных специалистов, в том числе в области ИТ. В условиях, когда у компании появляется много новых масштабных проектов и есть потребность в грамотном персонале, открытие филиала в Новосибирске — это вполне закономерное решение», — прокомментировал руководитель филиала Денис Фроловский».

Среди текущих проектов, которыми займется новое подразделение компании, — внедрение автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6 в Национальном банке Пакистана, Евразийском банке и т.д.

«Наша компания привлекает необходимые новые кадры независимо от того, в каком городе они находятся. Для специалистов из регионов это возможность получить опыт работы с надежным игроком ИТ-рынка федерального уровня», — прокомментировал генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель.

R-Style Softlab имеет большой опыт распределенной разработки. На сегодняшний день компания также представлена в Брянске, Вологде, Череповце, Тольятти, Севастополе, Симферополе, Екатеринбурге и Киеве. Головной офис находится в Москве. Численность компании составляет около 600 человек.

Филиал компании в Новосибирске располагается в бизнес-центре «Маяк» по адресу ул. Фабричная, д. 11 (офис 48).

Источник: R-Style Softlab