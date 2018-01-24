Аналитики считают, что благодаря своей анонимности криптовалюта имеет все шансы стать новым инструментом коррупции, бороться с которым будет намного труднее, чем с наличными или безналичными взятками.

По словам руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, Минтруд создал новую лазейку для дачи взяток. Неясный статус криптовалют подстегнет коррупционную активность чиновников, поскольку криптокошельки могут быть открыты на третьи лица и определить истинного владельца такого счета технически невозможно, сообщает Anycoin .

Основатель компании Forensic Solutions Алексей Фролов считает, форма передачи взятки может выглядеть следующим образом: бизнесмен открывает электронный криптокошелек, что можно сделать анонимно, зачисляет на него криптовалюту и передает чиновнику идентификатор счета — QR-код или одномерный цифровой код. Фактически это и будет являться взяткой. Виртуальные деньги недобросовестный чиновник сможет вывести в фиат, получив деньги на банковскую карту, которая тоже может быть зарегистрирована на третье лицо, поэтому поймать взяточника будет крайне трудно.

Напомним, финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ должен быть представлен к 1 февраля.