Совладелец и экс-президент Балтийского Банка Олег Шигаев, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млрд рублей, подал кассационную жалобу на определение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов, сообщает РАПСИ .

Шигаев обжаловал в кассации определение первой инстанции от 28 сентября и постановление апелляционного суда от 13 декабря 2017 года. Арбитраж включил требование ООО «Центр технологий лизинга» (заявитель по делу о банкротстве) в размере 400 млн рублей в реестр кредиторов Шигаева. Финансовым управляющим должника был назначен Юрий Федоров.

Кроме того, апелляционный суд в мае 2017 года подтвердил определение о прекращении производства по заявлению Балтийского Банка о банкротстве Шигаева.

Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне—августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».

Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.

Также арбитраж Петербурга 11 июня 2016 года ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении еще одного экс-совладельца Балтийского Банка Андрея Исаева. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО «Мойка 22», которое является «дочкой» российского девелопера ЗАО «Петербургское агентство недвижимости». Финансовым управляющим должника назначен Олег Елисоветский.