Председателем правления БКС Банка стал Дмитрий Пешнев-Подольский, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Его основной задачей будет трансформация банка из ключевого элемента расчетной инфраструктуры финансовой группы БКС в одного из лидеров отечественного банковского рынка», — отметили в ней.

Особый акцент в новой пятилетней стратегии развития банка будет сделан на развитии цифрового бизнеса по работе с физическими лицами, малым и средним бизнесом. Банк ожидает, что по результатам реализации стратегии количество обслуживаемых клиентов превысит 1 млн человек.

«Назначение Дмитрия Пешнева-Подольского на должность председателя правления БКС Банка символизирует начало новой эпохи в развитии банковского бизнеса ФГ БКС. Сочетание обширного опыта работы в крупнейших банках России, прекрасного знания возможностей и организации работы ФГ БКС, а также образования, полученного в Stanford Graduate School of Business, London School of Economics и HEC Paris, делает Дмитрия Пешнева-Подольского идеальным кандидатом на роль руководителя банковского бизнеса группы», — заявил президент ФГ БКС Олег Михасенко.

Дмитрий Пешнев-Подольский родился 31 января 1978 года. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ и Stanford Graduate School of Business. В 2018-м завершает обучение по программе Executive MBA бизнес-школ NYU Stern, LSE и HEC Paris. Начал финансовую карьеру в 1996 году, занимал руководящие посты в Альфа-Банке и ФК «Уралсиб». С 2008 по 2012 год работал в группе БКС первым заместителем президента — председателя правления. С 2013 года и до перехода в БКС возглавлял Газпромбанк Private Banking в ранге первого вице-президента банка.

