За два последних года число малых и средних предприятий в России выросло на треть, но число работников в этом секторе за тот же период уменьшилось с 18 до 16 миллионов человек. Таковы данные проверки Счетной палаты.

Как считают эксперты, росту числа малого бизнеса способствовали налоговые каникулы, ослабление контроля за малым бизнесом со стороны государства. Число занятых же снизилось по демографическим причинам на фоне общего снижения числа занятых в экономике, сообщает «Росийская газета» .

Кроме того, предприниматели экономили на налогах, и часть занятых переместилась в неформальную экономику.

На рост количества микропредприятий повлияли госзакупки. Принятые меры по мониторингу предприятий с госучастием гарантировали малым предприятиям рынок госзакупок в объеме двух триллионов рублей ежегодно, пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Счетная палата также обратила внимание на сокращение объема предоставленных кредитов малым компаниям. При этом доля кредитов, обеспеченных гарантиями в рамках национальной гарантийной системы, увеличилась, но осталась незначительной: от 1,5 в 2016 году до 4,8 процента - в прошлом.