В России в наличном обращении находится сейчас 6 млрд 189,1 млн банкнот на 9 трлн 451,9 млрд рублей и 65,641 млрд монет на сумму 95,7 млрд рублей. Такие данные приводятся в сводке «Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2018 года», опубликованной в «Вестнике Банка России».

Общая сумма находящихся в обращении наличных денег на 1 января равна 9 трлн 547,6 млрд рублей. За год она выросла на 745,6 млрд рублей, или 8,5% (с 8,802 трлн на 1 января 2017-го), в том числе сумма денег, обращающихся в виде банкнот, увеличилась на 738,8 млрд рублей (также на 8,5%), в виде монет — на 6,8 млрд (плюс 7,6%).

За IV квартал 2017 года сумма находящихся в обращении наличных денег выросла на 641,7 млрд рублей (с 8 трлн 905,9 млрд рублей на 1 октября), причем в октябре и ноябре показатель снижался, а скачок пришелся на декабрь (плюс 672,3 млрд к 8 трлн 875,3 млрд рублей на начало месяца), свидетельствуют данные ЦБ.

Напомним, Банк России в октябре прошлого года выпустил банкноты с новыми номиналами — 200 и 2 тыс. рублей, сейчас они уже появились в повседневном обращении. В декабре регулятор для популяризации новых купюр представил ролик, в котором в том числе снялась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина .



При этом в диаграммах Центробанка из сводки на 1 января 2018-го, где указан удельный вес отдельных купюр в их общей сумме и общем количестве, новые банкноты по 200 и 2 тыс. рублей еще не фигурируют. Так, согласно материалам ЦБ, 31% в общем количестве банкнот приходится на тысячерублевые, 23% — на пятитысячные, 20% — на сторублевки, 10% — на 500-рублевые купюры, 9% — на 50-рублевые, 7% — на десятирублевые.