Анонимная команда, которая заявляет о соблюдении оригинальных принципов Сатоши Накамото, планирует провести хард-форк биткоина Bitcoin Atom (BCA).

По словам лидера команды, который пожелал сохранить анонимность, будет предоставлено решение двойственной проблемы скорости и стоимости. Протокол будет работать на он-чейне и офф-чейне (то есть, lightening и атомарные свопы), сообщает Altcoin . Функциональные возможност бирж на уровне протокола будут включены в нодах самого биткоина, поэтому никто, кроме самой системы, не сможет контролировать обмен.

«Централизация не так заметна, а проблема основного перевода стоимости в криптовалютном мире заключается в биржах. Централизованные биржи могут подвергнуться хакерской атаке или исчезнуть, их также могут закрыть регуляторы. А децентрализованные биржи, как Etherdelta, не торгуют биткоинами, а только токенами ERC-20. И даже несмотря на это они могут пострадать от хакерской атаки», – отметил он.

Протокол будет сочетать Proof of Work и Proof of Stake, основанные на старой кодовой базе биткоина, в отличие от подобных вариантов исполнения, появившихся раньше.