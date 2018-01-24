Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет того региона, где прописан работник.

«Многие жители городов, примыкающих к столичной агломерации, ездят на работу в Москву. И их НДФЛ, соответственно, уплачивается по месту работы и остается в московском бюджете. А Тверь подбирает крохи. Я считаю, что НДФЛ нужно уплачивать там, где человек живет, где находится его дом. Наша огромная страна нуждается в выравнивании территориального развития. Ненормально, когда города, которые находятся друг от друга менее чем в 200 километрах, по своей экономике различаются так, как будто люди живут не в одной стране, а в абсолютно разных. И нужно изменить распределение НДФЛ. Половина — в региональный бюджет, половина — в муниципальный, чтобы местным администрациям было на что улучшать быт людей», — сказал Титов на встрече с бизнесменами и студентами-экономистами в Твери.



Ранее Борис Титов предложил снизить страховые взносы до 15%, а взамен повысить до 25% НДФЛ для зарплат выше 1 млн рублей и отменить налог для бедных.