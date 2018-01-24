Банк ЗЕНИТ стал одним из первых участников новой государственной программы ипотечного кредитования с субсидированной процентной ставкой. Теперь семьи с детьми могут оформить в Банке кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика или рефинансировать ранее полученный кредит на покупку квартиры в новостройке по льготной процентной ставке — всего 6% годовых.

Льгота предоставляется заемщикам, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. При рождении второго ребенка специальная ставка в размере 6% годовых будет действовать 3 года, при рождении третьего ребенка — 5 лет. Если в период действия программы в семье с двумя детьми родится третий ребенок, действие льготной ставки будет продлено еще на 5 лет. Таким образом, период льготного кредитования может достигать 8 лет. По окончании льготного периода стоимость кредита будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату предоставления кредита + 2 процентных пункта.

Льготная ставка действует при условии оформления комплексного ипотечного страхования (жизни и здоровья заемщика, а также утраты и повреждения предмета залога).

Срок кредитования по программе государственного субсидирования ипотеки может составлять от 1 года до 30 лет. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн рублей — для других регионов. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого жилья.