18 января 2018 года Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги очередного этапа акции «13 премия» за IV квартал 2017 года. 13 победителей - клиентов банка - получили по 15 000 рублей. Участие в акции принимают все держатели карты АТБ «Особый статус», получающие перечисления пенсионных, социальных выплат или заработной платы.

С каждым этапом внимание к акции только растет. Так, относительно показателей I квартала 2017 года, в IV квартале количество участников выросло более чем в 15 раз (с 144 до 2149 клиентов). Они провели в 40 раз больше операций на общую сумму более 57 млн. рублей.

По условиям акции, в течение квартала участники должны получать на карту регулярные социальные выплаты или начисление заработной платы, а также осуществить покупки с использованием карты на сумму не менее 6 000 рублей.

В наступившем году стартует новый период акции. Следующие победители (по итогам I квартала 2018 года) будут определены в апреле. Все держатели карты становятся участниками бонусной программы автоматически. А для того, чтобы принять участие в розыгрыше тем, у кого пока нет бесплатной карты АТБ «Особый статус», достаточно ее оформить и начать пользоваться. Оформить карту может любой гражданин РФ, которому уже исполнилось 50 лет, либо у которого есть документально подтвержденное право на получение пенсии или социальных пособий. Карта дает возможность получать до 7% годовых на остаток по счету; ею удобно оплачивать коммунальные услуги, расплачиваться за товары в магазинах и аптеках (cash-back от суммы покупок в аптеках - 5%); получать поощрительные 500 баллов после первого зачисления пенсии, социальных пособий или зарплаты и другие привилегии.