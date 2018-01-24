Ассоциация ФинТех (АФТ) и Ассоциация банков России подписали соглашение о сотрудничестве для координации усилий в подготовке предложений по созданию и изменению законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций. Ассоциации будут сотрудничать и в сфере создания стандартов защиты прав потребителей при оказании им цифровых банковских услуг.

Ассоциация банков России пояснила в сообщении, что будет направлять в Ассоциацию ФинТех инициативы участников финансового рынка по развитию финтехнологий и созданию инфраструктурных платформ. АФТ будет организовывать и координировать работу по развитию технологий в финансовой сфере как по предложениям, поступающим непосредственно в Ассоциацию ФинТех, так и по предложениям, получаемым от Ассоциации банков России.

По словам президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского, объединение усилий двух ассоциаций позволит избежать дублирования функций и эффективнее координировать усилия в рамках совместной работы.

«Подписание такого соглашения даст возможность АФТ оперативно обсуждать предложения по законодательному обеспечению реализуемых АФТ инфраструктурных проектов с более широким кругом участников финансового рынка, включая малые и средние банки», - прокомментировал генеральный директор Ассоциации ФинТех Сергей Солонин.