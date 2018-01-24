Российский рубль продолжает невнятные торги в парах с иностранными валютами, сообщает Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. Доллар США торгуется днем по 56,35 руб. и не меняется в сравнении с отметками начала сессии. Евро оценивается в 69,48 руб. (+0,3%). Динамика в паре евро/рубль могла бы быть и более выраженной, учитывая происходящее в паре евро/доллар. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 25 января, составляют 56,38 руб. за американскую валюту (курс доллара понижен на 3 копейки) и 69,44 руб. за европейскую валюту (курс евро повышен на 37 копеек).

«С одной стороны, рубль неплохо опирается на нефтяной фактор, с другой – на проходящий сейчас налоговый период в РФ, внутри которого традиционно увеличивается спрос на рубли на внутреннем рынке. Иных катализаторов для «россиянина» и нет, поэтому в случае выпадения ключевой поддержки движения в рублевых парах будут выраженными и энергичными», - поясняет эксперт.

По словам Андрея Кочеткова, аналитика «Открытие Брокер», поддержку рублю также обеспечивают аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года. Спрос составил 83,119 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 6,99%. В четверг российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а 29 января последует очередь налога на прибыль. И, наконец, нефть также торгуется в узком диапазоне, что также лишает рубль мотивации к резким движениям.