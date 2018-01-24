Центральный банк России с 24 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 21,46 коп., до 56,4115 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,0702 руб., что ниже предыдущего дня на 19,48 коп.

По мнению Владислава Антонова, аналитика Альпари, в среду курс рубля сохранит боковое движение с «американцем» в диапазоне 56,20 – 56,80 руб. за доллар США, а с европейской валютой – в границах 68,85 – 69,55 руб. за евро, так как у него остается много поддерживающих факторов.

На стороне рубля продолжает играть слабость доллара, которая, судя по динамике котировок пары евро/рубль, играет не последнее значение. Дополнительным фактором поддержки служит налоговый период, анализирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.

«В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, продолжит топтаться в диапазоне. Однако если вчерашние покупки на рынке нефти получат продолжение сегодня, а доллар будет оставаться подавленным, пара будет тяготеть к отметке 56 руб.», - поясняет эксперт.

«На валютной секции Московской биржи, несмотря на некоторую коррекцию на рынке энергоносителей, мы не исключаем попыток дальнейшего укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, давление на доллар и евро будет оказывать приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 января. В этой связи можно ожидать повышенного предложения валюты со стороны экспортеров. Это позволит «медведям» в американской валюте сохранить инициативу и уже в первой половине торгов сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Во второй половине дня возможен переход в консолидацию у достигнутых уровней на фоне ожидания данных по запасам углеводородов в США. При этом реакция цен на нефть на статистику от Минэнерго может определить динамику рубля по отношению к основным мировым валютам в рамках вечерней сессии», - прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

По словам Сергея Федорова, эксперта «Международного финансового центра», отечественная валюта в среду не даст поднять уровень выше 56,5 рублей за доллар и 69,1 рублей за евро, технический отскок стоимости рубля по евро и прирост по доллару может привести к приближению цен сверх тех, что были достигнуты в пятницу.

«В США число респондентов, оптимистично настроенных в отношении роста мировой экономики, увеличилось более чем в два раза (59%) после периода неопределенности, связанной с выборами (в 2017 году таких респондентов было 24%). В России 38% опрошенных с оптимизмом оценивают рост мировой экономики, а 57% респондентов считают, что экономика останется на том же уровне», - приводит данные эксперт.