1 февраля 2018 года в Москве «АК БАРС» Банк примет участие в «Франкенштейн Форум. ИИ и Когнитивные Технологии для банков/Frankenstein Forum & Awards» по применению технологий искусственного интеллекта.

На секциях презентуют успешные кейсы ведущих разработчиков сферы искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов. Руководитель проектного офиса инновационного развития ПАО «АК БАРС» БАНК Дамир Галиев расскажет об опыте применения машинного обучения в банке. Вместе с участниками он обсудит робоэдвайзинг, повышение эффективности онлайн-маркетинга с помощью технологий глубокого обучения, повышение качества обслуживания клиентов при использовании AI-решений и др.

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться здесь .