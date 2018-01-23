Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Челябинска, которые в зависимости от степени своего участия обвиняются по части 4 статьи 159 (в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы) и по пункту «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в крупном размере). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, соучастники с января 2016 года по февраль 2017-го осуществляли незаконную банковскую деятельность с целью систематического извлечения материальной выгоды. По фиктивным основаниям фигуранты привлекали на расчетные счета подконтрольных организаций безналичные денежные средства юридических лиц, которые затем перечисляли на счета других подконтрольных организаций, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности. Затем денежные средства перечислялись на имевшиеся в распоряжении соучастников банковские карты различных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, откуда снимались через банкоматы.

Таким образом, организованная группа осуществляла кассовое обслуживание «клиентов», выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения в размере 5—6% от перечисленной суммы.

Общая сумма поступивших денежных средств на подконтрольные злоумышленникам счета превысила 57 млн рублей. Извлеченный соучастниками доход составил более 3,2 млн рублей.

Поступившие денежные средства шести организаций в сумме свыше 18,7 млн рублей были похищены обвиняемыми и не возвращены «клиентам». В ходе следствия ими добровольно возмещено свыше 9,7 млн рублей.

В рамках предварительного расследования наложены аресты на денежные средства, а также имущество обвиняемых на общую сумму свыше 1 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

