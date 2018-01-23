Член Национального комитета по административным вопросам и безопасности Южной Кореи Чун Дон-ен предложил законопроект, который обяжет чиновников декларировать криптовалюту.

По его словам, существующий закон о государственной этике не распространяется на цифровые активы, что сделало их новым нерегулируемым методом приумножения капитала.

Соответственно предлагаемому закону чиновники будут обязаны декларировать все свои цифровые активы, превышающие 10 млн вон (порядка $9350), сообщает ForkLog . Если они предоставят ложную или неточную информацию, то им будут грозить штрафы и другие дисциплинарные меры.