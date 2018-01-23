Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) выдала японской криптовалютной бирже bitFlyer лицензию на осуществление деятельности в качестве платежного оператора в Европе. Компания стала первой в мире криптовалютной биржевой площадкой, которая лицензирована в Японии, США и ЕС.

Как сообщает ForkLog , по объему торгов биткоином биржа занимает 14 место в мире. Также она поддерживает Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic и Monacoin.

В Европе bitFlyer запустит торги биткоином в паре к евро, а в дальнейшем может расширить список за счет Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic и Bitcoin Cash.