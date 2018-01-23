ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США, сообщил в интервью телеканалу CNBC глава второго по активам российского банка Андрей Костин, сообщает РИА Новости .

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены с в 2014 году. Под санкции тогда попал в том числе и ВТБ. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.

«Процесс (приватизации. — Прим. ред.) остановлен из-за санкций, американские и европейские инвесторы не могут приобретать наши акции, к сожалению», — сказал Костин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«У нас по новым санкциям немного информации, какими они могут быть, никакой информации. Так что на следующей неделе мы можем пообещать, что будут какие-нибудь новости, и мы сможем оценить, пока сложно сказать», — добавил Костин.

В сентябре прошлого года Костин сообщал, что приватизация ВТБ в условиях санкций является нецелесообразной, а ее сроки зависят от того, когда они будут сняты. В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что приватизация ВТБ может произойти только после консолидации российского банковского сектора и восстановления доверия россиян к частным банкам.

Согласно планам по приватизации крупных компаний и банков в 2018—2020 годах, до 2019 года планируется сокращение доли участия РФ в ВТБ до 25% плюс одна акция. В настоящее время основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества принадлежат 60,935% акций банка.