Клиенты Промсвязьбанка могут столкнуться с долгими судебными разбирательствами из-за потерь инвестиций в кредитные ноты (CLN) на сумму около 10 млрд рублей. Дефолт по CLN пока не наступил, однако в банке от этих обязательств уже открещиваются, а рассчитывать на бывших собственников банка не приходится, пишет «Коммерсант».



Кредитные ноты приобретались состоятельными клиентами Промсвязьбанка с февраля по август 2017 года. «Ноты предлагались менеджерами банка через PSB Private Banking как альтернатива банковским вкладам — как «бонд банка», «почти как депозит», «под гарантию самих Ананьевых», — рассказал один из собеседников издания.

На самом деле, согласно презентационным документам (есть в распоряжении газеты), клиентам ПСБ предлагался «продукт с фиксированной доходностью — облигации компании Peters International (Cayman) Limited», принадлежащей экс-бенефициарам Промсвязьбанка братьям Ананьевым. Указанные бумаги находятся за балансом ПСБ и не обращаются на бирже. Срок погашения бумаг — два года с купонами 5,15—5,25% в евро и 5,75—6,25% в долларах. Это на несколько процентных пунктов выше, чем ставки по розничным депозитам ПСБ в валюте. По данным на октябрь 2017 года, ставки банка по вкладам в долларах достигали 1,3%, в евро — 0,3%.

Гарантами исполнения обязательств по данным бумагам выступали компании Peters International N.V. и Promsvyaz Capital B.V., которые также принадлежат Ананьевым. Гарантии собственников банка и высокие ставки оказались достаточным аргументом для клиентов, которые приобрели кредитные ноты общим объемом около 10 млрд рублей.

Санация ПСБ стала неприятным сюрпризом для держателей нот. Хотя реальный дефолт по бумагам еще не наступил, в январе должна была быть выплата купона по одному из выпусков CLN, но средства на счета клиентов не поступили — это технический дефолт.

Однако в ПСБ уже поступил целый ряд писем от держателей CLN, которых в банке адресовали «по всем вопросам» к Ананьевым.

«Юридически Промсвязьбанк выступал лишь агентом и никакие выплаты по кредитным нотам осуществлять не обязан, как и работать с претензиями их держателей, — сказал изданию один из сотрудников Промсвязьбанка. — Не застрахованы эти деньги и государством, под страховку 1,4 миллиона рублей подпадают только средства, размещенные на счетах в банках».

По мнению экспертов, шансы у держателей нот компании бывших собственников ПСБ вернуть свои средства невысокие. Безусловно, нельзя исключать вариант, что гаранты выполнят обязательства перед держателями бумаг, даже если банк от них отказывается. «Такое теоретически возможно, однако, когда задумывалась схема с нотами, вряд ли бенефициары банка подозревали, как повернется ситуация, и, соответственно, предусматривали на это средства, — рассуждает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Если обязательства не будут исполнены, к гарантам возможно предъявить иски».

По мнению советника Saveliev, Batanov & Partners Радика Лотфуллина, у клиентов ПСБ есть основания бороться, подав иски в первую очередь к самому банку.