Российский рынок откроется ростом вследствие роста азиатских фондовых индексов на 1,2%, фьючерсов на американские, европейские аналоги на 0,2% и аналоги развивающихся рынков на 0,2%. Аппетит к риску вырос у мировых инвесторов благодаря продлению работы правительства США до 8 февраля и хорошей отчетности компаний за IV квартала 2017 года. Так американский фондовый индекс SP500 достиг очередного рекорда в 2832 пунктов, как и азиатские и европейские индексы. Теперь после бурного роста рынки приступят к консолидации и переключат внимание на ньюсмейкеров форума в Давосе. Не исключено, что будет затронута тема санкций против российского бизнеса.

Однако, на данный момент больше внимания необходимо уделить прогнозам по запасам нефти в США. В силу аномальных холодов – запасы снизятся, что поддержит нефтяные цены на высоком уровне. На этом фоне, рубль будет стабильно торговаться возле отметки 56,5 за доллар, а с середины недели рубль также получит дополнительный импульс к укреплению благодаря основным налоговым платежам в конце текущей недели.