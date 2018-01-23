Власти Южной Кореи с 30 января запрещают любые транзакции криптовалют с анонимных банковских счетов, сообщают СМИ.

Трейдеры смогут покупать и продавать криптовалюты только после того, как идентифицируют себя с помощью банковского счета. При этом имя владельца криптовалютного счета должно совпадать с именем владельца банковского счета, в ином случае транзакции будут запрещены.

К системе регистрации подлинного имени подключатся шесть местных банков.

Помимо этого власти страны запретили иностранцам и несовершеннолетним инвестировать в рынок криптовалют на территории Южной Кореи.

Власти надеются, что нововведение поможет остановить использование виртуальных денег в качестве инструмента для отмывания денег.

Как сообщал Банкир.Ру, с 30 января шесть крупных банков Южной Кореи запустят новую систему взаимодействия с криптовалютными биржами, основанную на реальных данных клиентов. В числе банков − Nonghyup Bank, Industrial Bank of Korea, KB Kookmin Bank и Shinhan Bank.